МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок к 2027 году будет полностью защищен от серого импорта табачных изделий, произведенных в Белоруссии, этому будет способствовать соглашение по косвенным налогам, которое в октябре-ноябре поступит на ратификацию в Совет Федерации, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Россия и Белоруссия разработают систему по управлению косвенными налогами

Он напомнил, что проблема серого импорт возникла из-за значительной разницы между ставками налога в странах: российские ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше белорусских. То есть белорусские производители табака, производя продукцию внутри своей страны, просто поставляют часть товара на российский рынок, де-факто платя налог по белорусским ставкам.

"Эту проблему призвано решить соглашение по косвенным налогам, которое уже будет подписано министром финансов до конца октября, поступит на ратификацию в Совет Федерацию в октябре-ноябре. К 2027 году планомерно между нами и республикой Беларусь выровняем ставки акцизов, то есть дифференциал к 2027 году исчезнет полностью", — сказал Сазанов.

Замминистра добавил, что работа ведется поступательно. "Мы это делаем постепенно, чтобы не допустить какой-то социально-экономической напряженности в республики Беларусь", — пояснил он.

Он также отметил, что страны активно взаимодействуют друг с другом. "Это такой комплекс наших законодательных правовых инициатив с тем, чтобы уплотнить наше взаимодействие с республикой Беларусь как в таможенной сфере, так и в налоговой сфере", — заключил замглавы Минфина РФ.