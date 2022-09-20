МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российским пользователям лучше начать покупать новый iPhone 14 с октября, когда операторы решат вопросы с eSIM и наладят продажи в своих розничных сетях, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Российские операторы заявили, что eSIM работают в iPhone 14

Ранее во вторник в Telegram-каналах появилось сообщение, что первые обладатели iPhone 14 в РФ жалуются на то, что американские смартфоны не работают с российскими операторами сотовой связи из-за технологии электронной сим-карты — eSIM, в то время как физического слота под сим-карту новые модели не имеют. В пресс-службах мобильных операторов "Билайн", "Мегафон" и Tele2 РИА Новости сообщили, что не фиксируют сбоев в работе eSIM на новых iPhone 14. РИА Новости также направило запрос в МТС.

"Большинству пользователей рекомендуем подождать октября, когда операторы начнут собственные продажи iPhone 14 и одновременно решат уже известные проблемы. В том числе и с внеочередным обновлением операционной системы iOS на iPhone 14", — сказал Сиволобов.

Комментируя вопрос про проблему с eSIM, эксперт отметил, что она относится к американской версии iPhone 14, поскольку раньше Apple не выпускал модели без слотов для сим-карт. Apple исправит неполадки камеры iPhone 14 в очередном обновлении iOS

"Из-за разрыва нормальных связей российские операторы не смогли протестировать iPhone на своих цифровых платформах и сети. Возникла проблема с тем, что американская версия iPhone, где предусмотрена только eSIM, не может нормально работать с eSIM-подключением российских операторов", — считает Сиволобов.

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.