МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские напитки продолжают замещать уходящие из России глобальные бренды, поэтому потребитель не ощутит никаких изменений, прокомментировал РИА Новости информацию о прекращении производства в стране напитков американской PepsiCo зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов. СМИ: PepsiСo полностью прекратила производство Pepsi и 7up в России

Агентство Рейтер со ссылкой на письмо американской PepsiCo Inc сообщило ранее во вторник, что компания прекратила производство в России напитков Pepsi, 7up и Mountain Dew почти через шесть месяцев после заявления о приостановке продаж и производства в стране. В самой компании РИА Новости не стали комментировать эту информацию.

"С учетом того, что в нише все еще есть место после ухода глобальных брендов, рост доли российских игроков продолжится, и потребитель не ощутит никаких изменений", — считает Леонов.

Леонов уверен, что мощности российских предприятий позволяют нарастить объемы выпуска прохладительных газированных напитков. "Доля отечественных компаний в этом сегменте всего за несколько месяцев уже превысила 25%, тогда как годом ранее она находилась на уровне 16%", — заметил он.