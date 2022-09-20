МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Большинство недостающих позиций меню McDonald's появятся во "Вкусно — и точка" к октябрю-ноябрю, и уже в этом году будет альтернатива "Биг Маку", сообщил на пресс-конференции гендиректор сети Олег Пароев. "Вкусно - и точка" не исключила роста цен на картофель фри

"Все то, что пока не появилось, вот эти маленькие вещи, обязательно появятся: растишки, морковные палочки, яблочные дольки. У нас есть график того, как это будет появляться. Если не ошибаюсь, то где-то к октябрю-ноябрю это меню должно восстановиться полностью", — сказал Пароев.

По его словам, аналог "Биг Мака" будет представлен уже в этом году. "Относительно "Биг Мака", то этот продукт у нас ушел, и с таким названием продавать не можем… Но тем не менее, мы понимаем, что спрос на этот продукт есть, и наша задача представить достойную альтернативу, которую любители "Биг Мака" оценят. Мы планируем сделать это в этом году уже", — сказал гендиректор компании.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".