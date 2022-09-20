МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Преемник McDonald's — предприятия быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" — запустит доставку до конца года, ведутся переговоры с "Яндексом" и Delivery Club, а также другими сервисами, заявил на пресс-конференции гендиректор компании Олег Пароев. "Вкусно – и точка" представит полное меню до конца года

"Ведем сейчас переговоры с нашими бывшими партнерами — "Яндексом" и Delivery Club, с которыми работали раньше. Мы ведем переговоры и с другими игроками — до конца года доставка совершенно точно появится", — сказал Пароев.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".

В конце августа "Яндекс" и VK объявили о ряде сделок, в результате которых сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который входил в совместное предприятие VK и "Сбера", перешел в собственность "Яндекса". А "Сберу" из этого СП отошел сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат".