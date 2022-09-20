МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Преемник McDonald's — "Вкусно — и точка" — до конца текущего года откроет как минимум 30 абсолютно новых заведений, заявил на пресс-конференции гендиректор компании Олег Пароев. "Вкусно – и точка" представит полное меню до конца года

"За это время мы открыли 16 предприятий, которые никогда не работали как McDonald's. Они начали работать как "Вкусно — и точка". И планируем, что количество новых предприятий будет как минимум 30 до конца года. Мы сохраняем нашу амбицию на то, чтобы в течение трех лет вырастить количество наших предприятий как минимум до тысячи", — сказал Пароев.

Он также сообщил, что в силу разных причин, в том числе из-за низкого спроса и проблем с арендодателями, закрылись и уже не будут открыты около 10 предприятий бывшего McDonald's.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".