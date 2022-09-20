МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские ретейлеры начали продавать кофе под брендом Poetti, производимое компанией "Милфудс", которая ранее принадлежала финской Paulig, сообщили РИА Новости представители отрасли. В российских магазинах появились товары под новыми брендами PepsiCo

Так, "Лента" сообщила, что продажи кофе бренда Poetti уже стартовали в магазинах сети. "Сейчас на полках гипермаркетов и супермаркетов можно найти кофе Poetti Daily Classic Crema и Poetti Daily Arabica объемом один килограмм", — добавил ретейлер. Также бренд доступен и для покупателей "Ленты Онлайн".

"В ближайшее время компания планирует запустить продажи этого российского бренда во всех продуктовых форматах магазинов", — сообщили в пресс-службе "Магнита". В X5 Group, "Азбуке Вкуса" и "Верном" на запрос агенства не ответили.

Кроме того, Poetti доступен для заказа и на площадках крупных российских маркетплейсов — Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет". Названы поддельные товары, которые чаще всего завозят в Россию

В конце августа пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что компания "Милфудс", ранее принадлежавшая финской Paulig, начала производство кофе под новым брендом Poetti на заводе в регионе.

Финская компания Paulig в марте сообщила о намерении покинуть рынок России. В мае было объявлено о продаже акций ООО "Паулиг Рус" частному инвестору Викасу Сои. Уточнялось, что подразделение, в том числе кофеобжарочный завод в Твери и 200 сотрудников, перейдет новому владельцу, но это не относится к брендам и рецептуре.