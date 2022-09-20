Российские ретейлеры начали продавать кофе бывшей "дочки" Paulig под брендом Poetti
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские ретейлеры начали продавать кофе под брендом Poetti, производимое компанией "Милфудс", которая ранее принадлежала финской Paulig, сообщили РИА Новости представители отрасли.
Так, "Лента" сообщила, что продажи кофе бренда Poetti уже стартовали в магазинах сети. "Сейчас на полках гипермаркетов и супермаркетов можно найти кофе Poetti Daily Classic Crema и Poetti Daily Arabica объемом один килограмм", — добавил ретейлер. Также бренд доступен и для покупателей "Ленты Онлайн".
"В ближайшее время компания планирует запустить продажи этого российского бренда во всех продуктовых форматах магазинов", — сообщили в пресс-службе "Магнита". В X5 Group, "Азбуке Вкуса" и "Верном" на запрос агенства не ответили.
Кроме того, Poetti доступен для заказа и на площадках крупных российских маркетплейсов — Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет".
В конце августа пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что компания "Милфудс", ранее принадлежавшая финской Paulig, начала производство кофе под новым брендом Poetti на заводе в регионе.
Финская компания Paulig в марте сообщила о намерении покинуть рынок России. В мае было объявлено о продаже акций ООО "Паулиг Рус" частному инвестору Викасу Сои. Уточнялось, что подразделение, в том числе кофеобжарочный завод в Твери и 200 сотрудников, перейдет новому владельцу, но это не относится к брендам и рецептуре.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220920/838184615.html