МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россияне не стали откладывать крупные покупки этим летом, сезонный спрос на товары в целом не поменялся, исключением стал автомобильный сегмент, где продажи, согласно статистике кассовых чеков, просели, рассказал гендиректор крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров. Россияне в августе стали брать больше кредитов на автомобили

"По итогам прошедших летних месяцев значительного изменения сезонного спроса не видим", — сказал Баров, отвечая на вопрос, стали ли россияне откладывать крупные покупки. Он добавил, что структура более-менее стабильна относительно предыдущих лет.

В то же время, по его словам, в силу текущих трендов "каких-то товаров от ряда покинувших рынок производителей и ритейлеров стало меньше, каких-то больше". "Например, после ухода IKEA, занимавшей весомую долю в мебельном сегменте, замечалось тактическое снижение спроса в этой категории, но затем нишу начали заполнять другие товары", — пояснил Баров.

"Из крупных покупок можно отметить автомобили, продажи которых просели. Да, их стало сложнее купить, и по продажам фиксируем, что число таких покупок стало гораздо меньше, чем было ранее. Очевидно, многие просто отложили или отказались от приобретения авто", — рассказал он.

"Платформа ОФД" — крупнейший в России оператор фискальных данных, который обрабатывает ежедневно по 50 миллионов чеков с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране.

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