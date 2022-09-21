"Платформа ОФД": россияне не стали летом откладывать крупные покупки, кроме автомобилей
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россияне не стали откладывать крупные покупки этим летом, сезонный спрос на товары в целом не поменялся, исключением стал автомобильный сегмент, где продажи, согласно статистике кассовых чеков, просели, рассказал гендиректор крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров.
"По итогам прошедших летних месяцев значительного изменения сезонного спроса не видим", — сказал Баров, отвечая на вопрос, стали ли россияне откладывать крупные покупки. Он добавил, что структура более-менее стабильна относительно предыдущих лет.
В то же время, по его словам, в силу текущих трендов "каких-то товаров от ряда покинувших рынок производителей и ритейлеров стало меньше, каких-то больше". "Например, после ухода IKEA, занимавшей весомую долю в мебельном сегменте, замечалось тактическое снижение спроса в этой категории, но затем нишу начали заполнять другие товары", — пояснил Баров.
"Из крупных покупок можно отметить автомобили, продажи которых просели. Да, их стало сложнее купить, и по продажам фиксируем, что число таких покупок стало гораздо меньше, чем было ранее. Очевидно, многие просто отложили или отказались от приобретения авто", — рассказал он.
"Платформа ОФД" — крупнейший в России оператор фискальных данных, который обрабатывает ежедневно по 50 миллионов чеков с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220921/838192621.html