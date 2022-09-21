МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) приняла решение о приостановке производства бренда Leffe в России, сообщили РИА Новости в компании. Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя

"AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes", — сказали в пресс-службе.

"Как было объявлено ранее, приостановление действия лицензии на производство и продажу некоторых брендов в России может стать частью потенциальной сделки. По мере продолжения переговоров было принято решение о приостановке производства бренда Leffe в России", — добавили там.

Там также напомнили, что ранее AB InBev заявляла о том, что отказывается от всех финансовых поступлений от доли в российском совместном предприятии, где она является неконтролирующим партнером. Таким образом, вследствие этого AB InBev обесценила свою долю в AB InBev Efes в размере 1,1 миллиарда долларов, что было отражено в финансовой отчетности за первый квартал 2022 года как результат от обесценения инвестиций в ассоциированные предприятия. СМИ: PepsiСo полностью прекратила производство Pepsi и 7up в России

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.