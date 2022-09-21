С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — ПРАЙМ. Производство икры лососевых рыб в России в 2022 году снизится до 8-9 тысячи тонн, Росрыболовство по-прежнему настаивает на ограничении ее экспорта, сообщил глава ведомства Илья Шестаков. Россия нарастила экспорт рыбы с начала года

"Сейчас мы с Минсельхозом отрабатываем обосновывающие материалы для направления в правительство для принятия решений. Мы считаем, что вводить ограничения (на экспорт икры — ред.) необходимо: путина идет достаточно плохо в том плане, что мы выловим меньше даже, чем в четном 2020 году. Соответственно, прогноз по производству икры практически в 2 раза меньше — порядка 8-9 тысяч тонн будет по итогам 2022 года", — сказал он журналистам.

По оценке Шестакова, ограничение экспорта икры лососевых рыб может стабилизировать ситуацию с ценами на эту продукцию.

"Для нас с учетом отсутствия поставок атлантической семги на российский рынок важно обеспечить хотя бы диким лососем внутренний рынок с тем, чтобы цены были доступны. Сейчас, к сожалению, цена за счет такого неурожайного года, значительно выросла", — отметил он.

В 2021 году было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых, а прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн. В свою очередь, объем производства икры лососевых рыб в 2021 году вырос в два раза, до 22,6 тысячи тонн.