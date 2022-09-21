МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские торговые сети обладают достаточным запасом товаров для удовлетворения повышенного спроса, оснований для повторения мартовского ажиотажа нет, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В России есть возможности для создания подсанкционных товаров, заявил Путин

"Торговые сети обеспечивают максимально широкий ассортимент товаров в полном объеме. Высокий урожай и некоторые ограничения на экспорт поспособствовали большему росту запасов той же гречки, сахара и других продуктов первой необходимости по сравнению с прошлым годом… Запасов более чем достаточно, так что оснований для повторения мартовской ситуации мы не видим", — сказал он.

Караваев также отметил, что за последнее время торговые сети и поставщики не раз успешно справлялись со всплесками потребительского спроса и "располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы оперативно отреагировать на него и в этот раз".

Наличие достаточных запасов подтвердили РИА Новости и в пресс-службе ритейлера "Лента". "У нас сформирован достаточный запас товаров, который необходим для удовлетворения покупательского спроса. Мы не фиксируем ажиотажного спроса на товары", — сообщили там.

В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации крупнейшие производители сахара до 31 июля, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.

Кроме того, в марте торговые сети, входящие в X5 Group, ввели ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью дальнейшей перепродажи. Позже ограничения были сняты.