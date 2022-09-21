Российские ретейлеры сообщили о достаточном уровне запасов товаров для удовлетворения спроса
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские торговые сети обладают достаточным запасом товаров для удовлетворения повышенного спроса, оснований для повторения мартовского ажиотажа нет, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Торговые сети обеспечивают максимально широкий ассортимент товаров в полном объеме. Высокий урожай и некоторые ограничения на экспорт поспособствовали большему росту запасов той же гречки, сахара и других продуктов первой необходимости по сравнению с прошлым годом… Запасов более чем достаточно, так что оснований для повторения мартовской ситуации мы не видим", — сказал он.
Караваев также отметил, что за последнее время торговые сети и поставщики не раз успешно справлялись со всплесками потребительского спроса и "располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы оперативно отреагировать на него и в этот раз".
Наличие достаточных запасов подтвердили РИА Новости и в пресс-службе ритейлера "Лента". "У нас сформирован достаточный запас товаров, который необходим для удовлетворения покупательского спроса. Мы не фиксируем ажиотажного спроса на товары", — сообщили там.
В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации крупнейшие производители сахара до 31 июля, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.
Кроме того, в марте торговые сети, входящие в X5 Group, ввели ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью дальнейшей перепродажи. Позже ограничения были сняты.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220921/838204110.html