МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Необходимо, чтобы ниши были заняты отечественными производителями, когда иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, заявил президент России Владимир Путин. Путин считает, что монополия губительна для экономики

"Нужно, чтобы в основе всего лежали именно наши отечественные разработки. Потому что, и вообще нужно к этому стремиться и делать это уже как можно быстрее, потому что когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями", — сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым нужно воспользоваться.

"Если бы не было необходимости, то об этом бы сейчас и не говорили. Эту необходимость создали сами наши партнеры. Ваши основные акционеры под санкциями? Ну вот… так им и надо. И предприятия, значит, не должны испытывать трудности", — сказал Путин, акцентируя внимание на том, что идея единой цифровой платформы хороша, но вся база должна быть отечественной.

В ходе встречи Путина с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами к президенту обратился руководитель передовой инженерной школы "Распределённые системы управления технологическими процессами и интегрированные системы управления данными" ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Сергей Чеботарев, который рассказал президенту о том, что в школе занимаются разработкой отечественных систем управления технологическими процессами и опережающим обучением кадров для технологического партнера — компании "Акрон", одного из лидеров по производству минеральных удобрений.

По словам Чеботарева, "Акрон" столкнулся с тем, что их система автоматики по большей части иностранного происхождения, и поставки программных продуктов прекратились. В инженерной школе теперь ведутся разработки отечественных программных продуктов, которые хорошо подходят для обучения студентов. Он предложил оценить возможность интеграции передового инженерного ПО, созданного в ВУЗе и в ПИШ, в единую цифровую платформу для возможности обучения всех студентов и дальнейшего его тиражирования для индустриальных партнеров.