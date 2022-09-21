МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 13 по 19 сентября резко замедлилось, основной вклад вносит удорожание помидоров и огурцов, следует из данных Росстата. Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в России

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1% против 1,6% неделей ранее. В частности, репчатый лук подешевел на 7%, морковь – на 4,6%, картофель и свекла — на 3,3%, яблоки – на 2,7%, а капуста — на 1,3%.

Между тем, помидоры дорожают вторую неделю после 18 недель непрерывного снижения цен: с 13 по 19 сентября — на 1,6%, до этого — на 0,04%. Цена на огурцы растет третью неделю подряд: с 13 по 19 сентября — на 12,42%, а в предыдущие две недели — на 8,4% и на 2,8% соответственно. При этом с начала года помидоры в РФ подешевели на 42,46%, а огурцы — на 48,86%.

Подсолнечное масло продолжает дешеветь: с 13 по 19 сентября его стоимость стала ниже на 0,15%, на прошлой неделе — на 0,01%. С начала года подсолнечное масло в России подорожало на 10,06%. В свою очередь маргарин подешевел на 0,4% (на прошлой неделе подорожал на 0,14%, а с начала года — на 40,4%); сливочное масло — на 0,16% (на прошлой неделе — на 0,03%, с начала года — на 14,78%).

Цена на сахар падает третью неделю, потеряв на отчетной неделе 0,25%, а за две предыдущие — 0,82% и 0,1% соответственно. При этом с начала года сахар подорожал на 31%. Гречка за период с 13 по 19 сентября подешевела на 0,26%, рис — на 0,21%. До этого, с 6 по 12 сентября, цены на эти крупы также понизились — на 0,56% и на 0,2%. С начала года гречка в России подорожала на 8,95%, а рис — на 29,04%.

Мясо кур на отчетной неделе подешевело на 0,38%, на прошлой неделе — на 0,37%. Цены на свинину снизились на 0,24% (до этого — на 0,21%), яйца подорожали на 0,68% (неделей ранее — на 0,62%). С начала года яйца подешевели на 17,14%, свинина — на 0,44%, а мясо кур — на 0,91%.