МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян сохраняет доступ ко всем привычным для них товарам, но их стоимость необходимо контролировать, нельзя допускать, чтобы рост цен происходил спекулятивно и на людях наживались недобросовестные предприниматели, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Минпромторг заверил, что запасов товаров в России достаточно

"Конечно, если вы были ориентированы на высокий сегмент импорта, то сегодня он заметно сузился. Но явление это временное. К тому же 90% населения не пользовались его услугами. Властям важно именно это: чтобы уровень жизни большинства россиян не пострадал, чтобы они жили нормально, спокойно, чтобы на полках оставались те товары, к которым народ привык", — сказал он.

"Но рост цен необходимо контролировать. Нельзя допускать, чтобы он происходил спекулятивно, чтобы на людях наживались недобросовестные предприниматели", — добавил он.

Топилин также заметил, что новости об уходе западных брендов с российского рынка уже не воспринимаются панически. Минпромторг заявил о негативном влиянии госрегулирования цен на экономику

"Не только потому, что многие их них так или иначе по-прежнему присутствуют в России. Сейчас мало-помалу в стране идет переформатирование собственников: наши инвесторы выкупают западные компании. Процесс этот непростой, весьма чувствительный, поэтому о нем никто не хочет распространятся. Главное, что сохраняются рабочие места, привычные товары", — добавил глава комитета Госдумы по экономической политике.

Он также заметил, что возвращение во времена СССР, когда процветали фарцовщики и черный рынок, России сейчас не грозит. "Знаете, в чем главное отличие нынешней России от Советского Союза? В России сегодня работает не квази, а настоящая рыночная экономика. О каких фарцовщиках, о каком черном рынке можно говорить, если есть та же интернет-торговля?" — сказал Топилин.