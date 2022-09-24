Covindex после недельной паузы продолжил снижение и опустился на 1,7 пункта
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 сентября после недельной паузы возобновил снижение и опустился на 1,7 пункта, до 98 пунктов.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек вырос только по перчаткам (на 1%, до 142 рублей). Снизился он по лимонам (на 5%, до 36 рублей), медицинским маскам (на 3%, до 93 рублей), кусковому мылу (на 3%, до 104 рублей), антисептикам (на 2%, до 247 рублей). По туалетной бумаге средний чек сохранился на прежнем уровне (105 рублей), не изменился и по гречке (108 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 98 пунктов.
Средний размер трат на коронавирусный набор после небольшого роста вновь показал снижение, что на минувшей неделе могло быть связано с сообщениями о стабилизации эпидемиологической ситуации и с наличием у граждан и в офисах достаточного запаса средств индивидуальной защиты, отметили аналитики "Платформы ОФД".
https://1prime.ru/consumer_markets/20220924/838236585.html