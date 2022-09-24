МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 сентября после недельной паузы возобновил снижение и опустился на 1,7 пункта, до 98 пунктов. Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос только по перчаткам (на 1%, до 142 рублей). Снизился он по лимонам (на 5%, до 36 рублей), медицинским маскам (на 3%, до 93 рублей), кусковому мылу (на 3%, до 104 рублей), антисептикам (на 2%, до 247 рублей). По туалетной бумаге средний чек сохранился на прежнем уровне (105 рублей), не изменился и по гречке (108 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 98 пунктов.

Средний размер трат на коронавирусный набор после небольшого роста вновь показал снижение, что на минувшей неделе могло быть связано с сообщениями о стабилизации эпидемиологической ситуации и с наличием у граждан и в офисах достаточного запаса средств индивидуальной защиты, отметили аналитики "Платформы ОФД".