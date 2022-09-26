МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Экспорт молочной продукции из России по итогам 2022 года как минимум не сократится по сравнению с уровнем прошлого года, считает гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Власти направят акциз с газировки на борьбу с диабетом

"Динамика у нас в принципе достаточно позитивная. В 2020-2021 году объем экспорта молочной продукции в среднем рос на 20% в год. В этом году динамика немного замедлилась, что связано прежде всего с очень серьезным укреплением рубля. Но я думаю, что по итогам года как минимум объемы не будут снижены. Сейчас только мы видим: фактически за первые восемь месяцев — плюс 4% прироста объемов экспорта. Поэтому я думаю, что здесь потенциал у нас сохранится", — сообщил Белов на пресс-конференции.

Он напомнил, что Россия сейчас экспортирует молочную продукцию в 63 страны, и по итогам прошлого года объем ее поставок составил более 500 миллионов долларов, или более 1 миллиона тонн поставок в товарном эквиваленте. При этом за последние 10 лет объем инвестиций в переработку молочной продукции в РФ составил более 360 миллиардов рублей, а прирост производства товарного молока — порядка 5 миллионов тонн.

Белов отметил, что молоко на мировом рынке является одним из самых емких видов продукции животноводства, с годовой емкостью порядка 50 миллиарда долларов; кроме того, отрасль до 2030 года, по прогнозу ФАО ООН, будет занимать на мировом рынке второе место по среднегодовому темпу прироста 1,8%.

"С учетом того, что мировой рынок – это примерно 800 миллионов тонн в молочном эквиваленте, то почти 2% — это 15 миллионов тонн, то есть примерно две трети от того объема молока, который производится в РФ. Потенциал здесь с точки зрения рынка – огромный", — считает глава отраслевого союза.