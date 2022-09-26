МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских производителей макарон, муки и круп, компания "Макфа", начала поставки муки в одну из торговых сетей Саудовской Аравии, сообщил на пресс-конференции управляющий директор АО "Макфа" Антон Белоусов. Производители молока оценили перспективы экспорта по итогам года

"Мы сейчас заключили большой контракт с сетью Саудовской Аравии на поставку муки. Первую почти тысячу тонн отгрузили, до марта планируем поставить 5 тысяч тонн итого. В принципе для нас это действительно серьезный результат", — сказал Белоусов.

По его словам, компания в августе прошлого года договорилась с Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе о разработке гида по рынку Саудовской Аравии, в частности, дорожная карта касалась муки, макаронных изделий и круп; результатом стало заключение контракта на поставки муки.

"Макфа" в настоящее время экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира и входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки.