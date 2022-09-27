МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в России снизилась на 7% на фоне проводимой в стране частичной мобилизации, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Сбербанк сократил финансирование сделок с ТРЦ и офисами

Согласно данным Mall Index от Focus Technologies, посещаемость торговых центров в России за четверг-воскресенье прошедшей недели (22-25 сентября) оказалась на 7% ниже, чем в среднем в аналогичные периоды трех предыдущих недель месяца.

"На фоне вероятного ожидания новых санкций, трансформации экономики и объявления частичной мобилизации россияне снова корректируют потребительское поведение", — сказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

По словам партнера консалтинговой компании в сфере недвижимости Ricci | Blackstone Алексея Сигала, падение трафика будет продолжаться как минимум до конца месяца, после чего будут понятны перспективы развития ситуации.

"Уже сейчас мы видим, что люди боятся выходить в публичные пространства, в том числе и в ТЦ. Особенно это касается мужчин призывного возраста. Массовая миграция людей из России также не может не влиять отрицательно на трафик", — отметил он.

По мнению главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, наиболее негативно снижение трафика сказалось на fashion-магазинах и сегменте развлечений, меньше всего пострадали продуктовые магазины, аптеки, винотеки и табачные лавки.

По мнению регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, снижение посещаемости торговых центров может быть менее ощутимым, чем было в конце февраля, когда только в Москве трафик в ТЦ упал в среднем на 10%.