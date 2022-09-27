МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минфин России предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, в том числе на водку — до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с нынешних 261 рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. Минфин хочет отложить ужесточение ответственности за контрабанду алкоголя

Минимальную закупочную цену водки у производителя предлагается повысить до 229 рублей за полулитровую бутылку (с 214 рублей), оптовую — до 238 рублей (с 222 рублей).

МРЦ на коньяк может вырасти до 517 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 480 рублей), на бренди — до 375 рублей (с 349 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя могут вырасти до 397 рублей и до 289 рублей за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 419 рублей и 304 рублей соответственно.

Минимальные розничные цены в России являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Необходимость индексации Минфин объясняет повышением ставок акциза на крепкие спиртные напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9% до 613 рублей за один литр безводного этилового спирта, а также инфляцией, которая в следующем году прогнозируется на уровне 5,5%.

Минфин также указывает, что проектом приказа учитывается рост издержек на производство (коммунальные услуги, оплату труда), цен на компоненты для производства и выпуск этилового спирта и алкогольной продукции, а также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений в текущем году, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.