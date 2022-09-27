МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 19 по 25 сентября снизились по сравнению с предшествующей неделей на 3,6%, средний чек — на 3%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Минфин предложил повысить цены на водку

Уточняется, что до этого, на неделе с 12 по 18 сентября, расходы выросли на 3%, а средний чек — на 2,7%.

"В период с 19 по 25 сентября средние недельные расходы россиян снизились по сравнению с предшествующей неделей на 3,6%. Индекс недельных расходов составил 5413 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 3%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей снизился на 3,0%. Средняя стоимость одной покупки составила 655 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 0,9%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.