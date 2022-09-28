МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 20 по 26 сентября сменилось ростом, основной вклад по-прежнему вносит удорожание помидоров и огурцов, следует из данных Росстата. Недельная инфляция в России с 20 по 26 сентября составила 0,08%

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на огурцы – 7,2%, помидоры – 4,7%, бананы – 2,5%, капусту белокочанную – 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 3,3%, репчатый лук подешевел на 3,2%, морковь – на 1,5%, картофель – на 0,2%, а столовая свекла – на 0,1%", — сообщает статведомство.

Неделей ранее, с 13 по 19 сентября, снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%, резко замедлившись с 1,6%, зафиксированных на неделе с 6 по 12 сентября. В частности, огурцы тогда подорожали на 12,42%, а помидоры — на 1,6%. С начала года по 26 сентября огурцы в РФ подешевели на 45,18%, помидоры — на 39,75%.

Подсолнечное масло продолжает дешеветь: на отчетной неделе его цена стала ниже на 0,05%, на прошлой неделе — на 0,15%. С начала года подсолнечное масло в России подорожало на 10%. В свою очередь маргарин подорожал на 0,18 (на прошлой неделе подешевел на 0,4%, а с начала года — подорожал на 40,65%), а сливочное масло подешевело на 0,15% (на прошлой неделе — подорожало на 0,16%, с начала года — на 14,61%).

Цена на сахар на отчетной неделе потеряла 1,68%, на прошлой — 1,25%, при этом с начала года сахар подорожал на 28,81%. Гречка за период с 20 по 26 сентября подешевела на 1,34%, рис — на 0,22%. До этого, с 13 по 19 сентября, цены на эти крупы также понизились — на 0,26% и на 0,21%. С начала года гречка в России подорожала на 7,49%, а рис — на 28,76%.

Мясо кур на отчетной неделе не изменилось в цене, на прошлой — подешевело на 0,38%. Цены на свинину выросли на 0,2% (до этого — снизились на 0,24%), яйца подорожали на 0,84% (неделей ранее — на 0,68%). С начала года яйца подешевели на 16,44%, свинина — на 0,24%, а мясо кур — на 0,91%.