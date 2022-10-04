МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

"Утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года… Подписано постановление правительства №1733 от 30.09.22 года", — говорится в сообщении.

Теперь на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции. Нововведение позволит начать реализацию продуктов сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, уточняет министерство.

Также сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Поясняется, что эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.