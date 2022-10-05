МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в октябре составит 0,3%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Продажи водки и другого крепкого алкоголя в России за полгода упали

Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики и достигла пика в апреле на уровне 17,83%. Однако на фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая годовые темпы роста цен начали замедляться: на 26 сентября они были на уровне 13,71%.

При этом все летние месяцы в России в месячном выражении наблюдалась дефляция: в августе она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. Согласно сентябрьскому консенсусу РИА Новости, дефляция продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%. В то же время недельная статистика с 20 по 26 сентября показала возвращение в страну инфляции, хотя она и составила всего 0,08%.

Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой. Так, ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 11-13%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 12,4%.

КОНЕЦ ДЕФЛЯЦИИ

Рост цен в стране возобновится в октябре во многом из-за роста стоимости плодоовощной продукции, отмечают аналитики.

"Судя по тренду недельных данных по потребительским ценам, дефляционный период в РФ подошел к концу. Цены на плодоовощную продукцию начали подрастать, что больше не позволит им утягивать вниз общий показатель цен", — комментирует начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Другим проинфляционным фактором будет перекладывание компаниями издержек из-за повышенных логистических рисков на конечных потребителей, напоминает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Сдерживать темпы роста цен в России продолжит крепкий курс рубля, указывают старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов и главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ждет также сезонную стабилизацию цен на услуги населению. При этом директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает, что снижение годовой инфляции в октябре будет преимущественно сформировано эффектом высокой базы прошлого года.

В то же время экономисты пока затрудняются определенно сказать, какой эффект будет иметь мобилизация на инфляцию в стране.

С одной стороны, есть риск возобновления роста цен, особенно на одежду, обувь и лекарственные препараты, на фоне мобилизации, указывает Гришунин. С другой, потребительский спрос в России может пережить новую волну спада, что подавит инфляционный эффект, отмечает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. В любом случае сдержанная динамика потребления не позволит инфляции отклониться от комфортной для ЦБ траектории, добавляет экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы экспертов по месячным и годовым темпам роста цен в сентябре 2022 года представлены ниже (в процентах):

АКРА – 0,4-0,5 / 12,7-12,8

"БКС Мир инвестиций" – 0,2 / 12,7

Газпромбанк – 0,7 / 13,2

"Зенит" – 02,-0,3 / 13,6-13,7

НКР – 0,2-0,3 / 14

НРА – 0,25-0,32 / 13,8-13,85

Промсвязьбанк – 0,3

Росбанк – 0,3 / 13

Совкомбанк – 0,4 / 12,9

"Эксперт РА" – 0,5 / 13