МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в России на 12,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 137,852 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к производителям алкоголя

В сентябре текущего года производство составило 19,866 миллиона дал, что на 15% больше, чем в августе.

При этом производство водки за 9 месяцев выросло на 8,8%, до 58,211 миллиона дал, а в сентябре к последнему месяцу лета — на 22,7%, до 8,232 миллиона. Коньячные предприятия в прошлом месяце выпустили 746,1 тысячу дал, что на 13,8% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство со стороны коньячных предприятий выросло на 17,7%, до 6,336 миллиона дал.

Производство винодельческой продукции в сентябре к августу возросло на 12,6%, до 6,833 миллиона дал, за 9 месяцев к аналогичному периоду прошлого года — на 6,1%, до 44,862 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 9 месяцев вырос на 27,6%, до 9,415 миллиона дал, а в сентябре — на 22,2%, до 1,884 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 449,9% год к году, но в сентябре лишь на 0,7%.

Слабоалкогольной продукции в сентябре было произведено 1,941 миллиона дал, что на 7,6% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство выросло на 38,8%, до 13,321 миллиона дал.