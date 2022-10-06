МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Средний чек на смартфоны в России в июле-сентябре сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом спрос на них за третий квартал вырос, сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". Россиянам рассказали, как их могут найти по номеру телефона

"С июля по сентябрь россияне приобрели порядка 7 миллионов штук смартфонов на общую сумму около 145 миллиардов рублей, таким образом средний чек за три месяца составил около 21 тысячи рублей, что на 9% ниже уровня прошлого года", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что спрос на смартфоны в третьем квартале вырос по сравнению со вторым на 60% на фоне возвращения ассортимента и стабилизации цен. "Во втором квартале 2022 года продажи смартфонов составили около 4,4 миллиона штук, то есть спрос за июль-сентябрь показал рост на 60%, при этом общие объемы все еще ниже прошлого года", — добавляется в сообщении.

Наибольшим спросом у россиян пользовались телефоны в ценовом диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей. Также оставались востребованы и флагманы — их доля в общем объеме продаж находилась на уровне 10-15%, как и в прошлом году. При этом более 70% от общего количественного объема рынка составили девайсы китайских брендов. Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp

Рост спроса на смартфоны подтвердили РИА Новости и в МТС. "По предварительным данным, рынок смартфонов в третьем квартале 2022 года вырос на 16% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличение продаж связано с ростом спроса на китайские гаджеты — россияне переходят на них с Apple и Samsung", — отмечает компания.

По ее подсчетам, лидерами рынка остаются китайские бренды: в третьем квартале они заняли 84% российского рынка смартфонов в штуках, а лидерами стали Xiaomi (+ Poco) и Realme.