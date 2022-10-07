МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость сыра в Россия с начала года выросла в среднем на 24% из-за роста издержек, а оптовые цены — примерно на 20%, заявила РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова. Рост розничных продаж в Великобритании обновил постковидный минимум

"В 2022 году общая цена на твердые, полутвердые и мягкие сорта сыра поднялась в среднем на 24% по сравнению с ценами предыдущего года. Аналитики NTech связывают это с увеличением себестоимости производства сыра… Себестоимость производства по отношению к декабрю прошлого года выросла на 11% по данным NTech. Вследствие этого даже оптовые цены пришлось поднять в среднем на 20%", — полагает эксперт.

При этом, по данным аналитиков компании, производство товара в России растет уже несколько лет. Так, в 2021 году по сравнению с 2020 показатель увеличился на 13%, в 2020 году по сравнению с 2019 — на шесть процентов. При этом, если сравнивать полгода, то производство сыра в текущем году также продолжает расти по сравнению с прошлым годом в среднем на пять процентов.

По словам Акимовой, российские производители нашли своего потребителя и составляют достойную конкуренцию зарубежным компаниям. Однако, если российский рынок вновь заполнится сырным продуктом, то потребители могут быть недовольны качеством отечественного сыра, поскольку не для всех очевидна разница между ними. Но Акимова полагает, что есть все основания считать, что качественный российский сыр останется на полках.