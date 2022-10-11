МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") просит Минпромторг РФ рекомендовать федеральным сетям смягчить требования к остаточному сроку годности товаров, следует из соответствующего обращения "Руспродсоюза" в министерство (есть у РИА Новости). Борьба за выживание: Европу ждут запредельно дорогие продукты

"Согласно текущей практике, договоры поставки продовольственных товаров ведущих федеральных торговых сетей содержат достаточно строгие требования к остаточному сроку годности (ОСГ) продтоваров, поставляемых в ритейл. Для продтоваров‚ имеющих длительный срок годности от года до трех лет, медианное требование к ОСГ находится на уровне не менее 60-65% от общего срока годности, которое, по нашему мнению, является чрезмерным", — говорится в обращении.

По мнению ассоциации, такое обстоятельство не способствует формированию производителями и поставщиками складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок, поскольку выступает в качестве превентивной меры и порой ведет к утилизации большого объема продуктов.

Поясняется, что в условиях отсутствующего планирования заказа со стороны сетей и невозможности подписания сторонами графиков поставки с расписанными объемами во времени имеет место практика хаотичного всплеска заказов, поэтому объем складских запасов может не соответствовать жестким требованиям торговых сетей по ОСГ. В Южной Корее введут скидочные купоны на продукты

Таким образом, поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку; с другой стороны, они вынуждены утилизировать продтовары, которые не проходят по ОСГ, но сохраняют свои потребительские свойства, так как невозможно найти альтернативу федеральным каналам сбыта и перенаправить поставки складских запасов.

"В сегодняшней ситуации это является неприемлемым", — пишет ассоциация, обращаясь с просьбой рекомендовать федеральным продовольственным торговым сетям снизить пороговое значение требования к ОСГ в качестве оперативных мер поддержки отрасли.

Так, для товаров длительного срока хранения (от года и выше) его предлагается снизить до не менее 45% от общего срока годности, а для продтоваров со сроком годности до 12 месяцев включительно установить порог минимального ОСТ в 50%.