МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует в 2023-2024 годах увеличить поставки российских овощей "борщевого набора" на 25% по долгосрочным договорам с хозяйствами, сообщает пресс-служба компании. Производители продуктов попросили смягчить требования по сроку годности

"Розничная сеть планирует в новом агросезоне 2023-2024 гг на 25% нарастить поставки отечественных овощей "борщевого набора" по долгосрочным договорам с хозяйствами. Общий объем такой продукции по долгосрочным контрактам может составить более 400 000 т против 320 000 т в агросезоне 2022-2023 гг", — говорится в сообщении.

Компания намерена cфокусироваться на самых востребованных позициях из списка социально значимых продуктов питания: капуста, картофель, морковь, а также свекла. Сейчас доля этих овощей в агроконтрактах составляет 93%, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2021 году. Их доля в продажах сети по итогам девяти месяцев 2022 года достигла 42% — на 4 процентных пункта больше аналогичного периода прошлого года.

Уточняется, что всего компания по долгосрочным договорам с 65 российскими хозяйствами, включая мелкие и средние, поставляет более 50 товарных наименований продукции. За девять месяцев этого года розничная сеть уже закупила у производителей почти 172 тысячи тонн овощей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Борьба за выживание: Европу ждут запредельно дорогие продукты

"Мы планируем существенно нарастить объемы агроконтрактации в сезоне 2023-2024 и увеличить долю в продажах овощей открытого грунта до 60%. Прямая работа с хозяйствами позволяет нам минимизировать влияние рыночной конъюнктуры и круглый год обеспечивать жителей страны отечественными овощами и фруктами по привлекательным ценам", — приводит пресс-служба слова директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу Евгения Случевского.

Для развития агроконтрактации "Магнит" намерен перенести период подписания договоров на четвертый квартал года, когда фермеры планируют свой будущий агросезон. Также обсуждается возможность углубленного стратегического сотрудничества в части поддержки хозяйств в направлении приобретения средств защиты растений, удобрений, семян, упаковки и других расходных материалов. Компания авансирует своих партнеров, ведет агроспоровождение и дает возможность вывоза продукции поставщиков транспортом розничной сети.