МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей. Россия в этом году может обойтись без импорта ржи, заявили в Минсельхозе

"Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье. Но тем не менее, здесь нужно понимать, что мука — не ключевой фактор себестоимости", — сказала Лут, отвечая на вопрос, какую ценовую ситуацию ожидает министерство на рынке хлеба с учетом снижения внутренних цен на пшеницу.

Себестоимость хлеба состоит из многих факторов, продолжила Лут. "Это не только мука — это ингредиенты, это логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка — наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Поэтому здесь, конечно, базовое сырье у нас снижается, но тем не менее, остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти", — заметила она.

Сейчас внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время, отметила Лут. "Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной. То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", — пояснила первый замминистра.

Между тем, уже заметно снижение цен производителей на муку: за сентябрь они снизились практически на 3%, а ее удорожание с начала года было не больше, чем на 3% — существенно ниже инфляции, отметила Лут. Правительство пересмотрит квоту на экспорт зерна из-за высокого урожая

Она также рассказала, что Россия ежегодно производит 6 миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий, полностью закрывая свои внутренние потребности и обеспечивая население качественной продукцией. В этом году урожай также позволит это осуществить.

Россия в текущем году может собрать порядка 150 миллионов тонн зерна, из которых будет порядка 100 миллионов тонн пшеницы и чуть больше 2 миллионов тонн ржи, отметила первый замминистра.

"У нас стабильное производство муки для внутреннего потребления, хотя в этом году мы произвели существенно больше. У нас мука стала экспортным потенциалом, но, тем не менее, мы следим за тем, чтобы муки было достаточно для производства хлеба для внутреннего потребления", — подчеркнула Лут.