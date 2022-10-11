МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновили работу в России на месте торговых точек бренда Sephora, старые бонусные карты снова принимаются, передает корреспондент РИА Новости. Минпромторг провел встречу с руководством IKEA

В июле агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании сообщало, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник писала, что магазины "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России, они откроются на месте торговых точек Sephora.

Как передает корреспондент РИА Новости, в магазинах в Москве в ТРК "Атриум" и ТРЦ Avenue Southwest особого наплыва покупателей нет, на стендах распродаются продукты с истекающим сроком годности со скидками до 70%, однако выбор небольшой.

"У всех магазинов скоро вернется прежнее название, у покупателей сохраняются все накопленные бонусы "Иль де Ботэ". Наши бонусные карты тоже принимаются. Надеемся, что теперь будем работать без всяких помех", — рассказал сотрудник магазина в "Атриуме".

Sephora является частью французского холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) — одного из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 году, развитием бренда занималась компания "Алькор и Ко" (владелец сети "Л'Этуаль"), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах "Л'Этуаль". Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 года, затем все российские бутики Sephora закрылись. В 2016 году LVMH также выкупила российскую сеть "Иль де Ботэ" и включила ее в состав Sephora. При этом в марте Sephora сообщила о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России.