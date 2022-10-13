МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Две трети россиян ждут роста цен на автомобили в ближайшие полгода, большинство надеется на "автомобильную" инфляцию в 5-10%, но некоторые допускают увеличение стоимости и более чем на 20%, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследования показали, что больше половины россиян ожидают роста расходов

"По мнению двух третей россиян (66%), традиционный для новогодних праздников рост цен на автомобили будет и в текущем году. Так, каждый четвертый респондент полагает, что автомобили подорожают на 5-10%, еще 21% респондентов ждут роста на 15-20%. Каждый пятый участник опроса допускает подорожание машин более чем на 20%", — сказано в исследовании об экономических ожиданиях россиян на ближайшие полгода.

При этом около 13% россиян прогнозируют падение цен на авто, а еще 11% граждан ждут сохранения цен на текущем уровне. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос. При этом в июле вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил РИА Новости, что ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется: предпосылок к резким скачкам стоимости нет, ценники будут постепенно немного снижаться в течение года.

В то же время примерно треть россиян (36%) ожидают, что годовая инфляция останется на нынешних значениях в диапазоне 10-15% годовых или замедлится до уровня 5-10% и ниже. По мнению 24% опрошенных, инфляция в ближайшие полгода в России может незначительно повыситься относительно нынешних значений, и только 16% ожидают заметного роста цен. Четверть граждан (24%) затруднились дать прогноз по инфляции. ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 11-13%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 12,4%.

Банк "Открытие" провел исследование 5-10 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.