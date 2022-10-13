МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Продажи ноутбуков на "Авито" в России в январе-сентябре выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в третьем квартале — на 20% по сравнению со вторым кварталом, сообщила компания. Kaspersky предупредил о мошеннической схеме с обновлением Windows

"Покупать ноутбуки на "Авито" с января по сентябрь 2022 года стали чаще на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года… В третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом технику покупали чаще на 20%.", — говорится в сообщении.

Стоимость ноутбука в первом квартале этого года на "Авито" составила 25 505 рублей, во втором квартале – 23 619 рублей, в третьем квартале – 24 551 рубль. Топ-10 самых популярных брендов в 2022 году возглавили ASUS, Apple и Lenovo – на них пришлось 48% от всех покупок ноутбуков на платформе. Доля покупок в количественном выражении по брендам составила: ASUS – 18%, Apple – 16%, Lenovo – 14%, Acer – 13%, HP – 12%. Продажи ноутбуков марки Apple в январе-сентябре выросли на 43%, Lenovo – на 26%, ASUS – на 19%.

Отмечается, что в 2022 году средний чек продажи ноутбука на "Авито" в России составил 24 640 рублей. Наибольший средний чек сделки был зафиксирован в Москве и составил 32 890 рублей, следом идут Владивосток и Казань, где средний чек покупки устройства составил 31 560 рублей и 27 770 рублей соответственно. В Тольятти и Волгограде пользователи платформы покупали наиболее бюджетные ноутбуки – в среднем за 17 000 рублей. Минпромторг разработает субсидии на производство ноутбуков и компьютеров

Самый большой рост продаж по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в Ярославле, где жители города приобретали ноутбуки на 41% чаще, чем в 2021 году за аналогичный период. Во Владивостоке число проданных устройств выросло на 39%, а в Новосибирске – на 36%. Продажи ноутбуков в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом выросли на 34% и 29% соответственно.

"Электроника — одна из самых востребованных категорий товаров на "Авито", и ноутбуки пользуются большим спросом… Покупки устройств в этом году выросли на 22% по сравнению с 2021 годом, а за квартал (третий квартал этого года ко второму) — на 20%. Пользователей привлекает возможность купить ноутбук для работы или учебы на 80-90% дешевле, чем на первичном рынке", — прокомментировал руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито" Павел Комаров.