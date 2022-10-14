МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово" не планирует сокращать объем производства фрикаделек, которые раньше поставлялся в магазины IKEA, их скоро снова можно будет приобрести в рознице, сообщил журналистам директор по переработке ООО "ПИТ-Продукт" (входит в группу) Мариуш Левоц. IKEA уволила десять тысяч сотрудников в России

"Пока этой продукции (фрикаделек, которые компания производила для IKEA — ред.), нет в рознице. Они скоро будут в Metro", — сообщил Левоц, уточнив, что рецептура продукта будет лишь "чуть-чуть отличаться" от той, которая была разработана для IKEA. По его словам, весь объем поставок туда фрикаделек компания пока не успела заместить, но производство фрикаделек сокращать не будет. "Да, тот же планируем сохранить. Выпускалось примерно 200 тонн в месяц. Сейчас этот объем будем стараться заменить (поставками — ред.) для других клиентов", — сказал Левоц.

По его словам, например, сейчас эта продукция отгружается для кулинарий "Ленты" и "Ашана", но уже в Metro можно будет купить готовую упаковку замороженной продукции, как раньше — в IKEA.

"Черкизово" было единственным производителем фрикаделек для IKEA, их выпускали в Горелово — на одной из площадок ООО "ПИТ-Продукт", которое вошло в состав группы весной прошлого года. Основной продукцией предприятия являются сосиски и колбасные изделия. В планах — нарастить общий выпуск на тысячу тонн до конца года. Danone планирует передать активы по производству продукции в России

"От 800 до 1200 тонн в месяц сейчас производится на производственной площадке в Горелово. У нас два проекта, которые дадут нам дополнительно 1 тысячу тонн в месяц. Это ветчина, которая даст 440 тонн, плюс два цеха по производству сосисок, которые планируется запустить до конца этого года — они дадут 600-650 тонн в месяц", — сообщил Левоц. "Таким образом, до конца года это будет 2200 тонн в месяц. То есть можно сказать, что мы вырастем в два раза", — уточнил он.

Сейчас продукция "Черкизово" занимает порядка 10% на рынке колбасных изделий Санкт-Петербурга и в целом Северо-Западного федерального округа, по ветчине доля выше — 33%. Что касается экспортных планов, то сейчас продукция "ПИТ-продукт" (бренд "ВкусON") экспортируется в Белоруссию, Казахстан и Армению.