МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Компания, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила общие продажи за девять месяцев 2022 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,898 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. В X5 Group пока не видят возможности выплатить дивиденды за 2022 год

Офлайн-продажи ритейлера выросли на 18,4% — до 1,849 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысились на 19,7% и составила 1,548 триллиона рублей, магазинов "Перекресток" — на 9,8%, до 267,318 миллиарда рублей, выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 46,1% — до 13,339 миллиарда рублей.

За третий квартал общие продажи группы выросли на 19,5%, до 647,39 миллиарда рублей, офлайн-продажи — на 19,1% — до 632,641 миллиарда рублей. При этом выручка "Пятерочки" увеличилась на 20,1% и составила 534,474 миллиарда рублей, "Перекрестка" — на 7,8%, до 84,98 миллиарда рублей, выручка "Карусели" снизилась на 47,3% — до 3,445 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов X5 (like-for-like, LfL) увеличились на 11,9%, в третьем квартале — на 12,4%. Средняя величина чека выросла на 9%, покупательский "трафик" (посещаемость магазинов) — на 2,7%, а в третьем квартале рост показателей составил 8,2% и 3,9% соответственно.

В третьем квартале ритейлер открыл 448 магазинов (с учетом закрытий), с начала года — 1 106.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 сентября под управлением компании находилось 20 227 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".