МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" принял решение досрочно погасить биржевые облигации серии БО-001P-03 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. Роснефть ожидает делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской биржи

Компания досрочно погасит биржевые облигации выпуска в дату окончания шестого купонного периода – 10 ноября.

"Лента" разместила десятилетние облигации выпуска в ноябре 2019 года со ставкой полугодовых купонов в размере 6,8% годовых.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 июня 2022 года под ее управлением находились 254 гипермаркета и 555 супермаркетов более чем в 200 населенных пунктах России. Чистая прибыль компании по МСФО за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, сократившись на 21,8%, выручка достигла 483,641 миллиарда рублей, увеличившись на 8,6%.