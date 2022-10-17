МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Вещи японского бренда Uniqlo стали доступны для заказа в России на маркетплейсе Ozon, убедился корреспондент РИА Новости. В Германии на фоне энергокризиса начали воровать древесину из лесов

На площадке представлена женская и мужская одежда, в том числе верхняя, а также нижнее белье. Однако большая часть ассортимента размещена в ограниченном количестве — в карточках товаров указанно, что их осталось две штуки, а также отсутствуют некоторые размеры.

При этом цены на модели значительно выше, чем были до закрытия магазинов в марте. А ожидаемая дата доставки — 10 ноября. РИА Новости направило запрос в маркетплейс.

Ранее в октябре платформа CDEK.Shopping начала доставлять в Россию вещи данного японского бренда.

В марте сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России из-за "ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина, при этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.