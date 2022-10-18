МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 10 по 16 октября выросли по сравнению с предшествующей неделей на 5,3%, средний чек — на 2%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

Уточняется, что до этого, на неделе с 3 по 9 октября, расходы сократились на 0,2%, а средний чек — на 2,4%.

"В период с 10 по 16 октября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 5,3%. Индекс недельных расходов составил 5737 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 11%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2%. Средняя стоимость одной покупки составила 677 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 5,6%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.