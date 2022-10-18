МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ушедший с российского рынка импортный алкоголь вернется в страну в ближайшие полгода благодаря специалистам иностранных компаний, которые остались в России, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Минпромторг предложил внести алкоголь в списки параллельного импорта

"Иностранные компании имели в России огромные офисы. Они ушли. А эти офисы остались неприякаянными, но это профессионалы, которые работали с алкоголем. И, как правило, они создают какие-то фирмы и компании, так как знают, откуда это все возить. Они сами начинают возить. Мы уже это видим. И, я считаю, что скорее всего через полгода все зарубежные алкогольные бренды вернуться на российский рынок", — сказал Миронов.

Он в связи с этим отметил, что ресторанный рынок в первую очередь ждет возврата шотландского виски, рома и текилы.

Миронов также предупредил, что цены на вернувшуюся продукцию могут затем как повышаться, так и падать.

Ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), ранее приостановили продажи своей продукции в России либо объявили об уходе из страны.