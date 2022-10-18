МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. ГД одобрила закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей МСБ

Согласно документу, внесенному правительством РФ, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.

Также к подакцизным товарам отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки составят около 35 миллиардов рублей в год. Эти средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.