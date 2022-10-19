МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в связи с планами государства ввести акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки решил отложить инвестиции, запланированные на 2023-2024 годы в увеличение мощностей производства, сообщил РИА Новости генеральный директор АО МПБК "Очаково" Юрий Антонов. Власти направят акциз с газировки на борьбу с диабетом

Госдума во вторник приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. В понедельник о планах заморозить инвестиции в новые производственные мощности на территории РФ на фоне планов государства ввести акциз объявила группа компаний "Черноголовка".

"Мы планировали увеличение производства на уже имеющихся производственных предприятиях за счет переоснащения более эффективным оборудованием, запуск новых линий розлива. Сейчас мы сообщили своим контрагентам по поставке оборудования, что откладываем реализацию намеченных планов до того момента, как определится статус этого законопроекта", — сообщил Антонов, отвечая на вопрос, насколько сократятся инвестиции в этот период и какие проекты это затронет.

"Введение акциза на безалкогольные напитки приведет не только к росту розничных цен, но и к сокращению производства напитков как минимум на 20%. Освободившуюся нишу займет производство напитков со спорными сахарозаменителями, импорт безалкогольных напитков из стран ЕАЭС, а российское производство окажется в заведомо проигрышных условиях", — считает Антонов.

Таким образом, продолжил он, вместо дополнительных доходов бюджет РФ может понести прямые убытки, а отечественные производители напитков потеряют мощный импульс к интенсивному развитию. Введение акциза может отразиться и на кадровой политике компании. "В случае, если акциз все-таки будет введен, это сократит рабочие места примерно на 25% от текущей планируемой потребности", — сообщил гендиректор "Очаково".