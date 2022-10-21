МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России, пишет газета "Ведомости". Япония нарастила импорт из России на 36 процентов

"Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию… Ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу", — пишет издание со ссылкой на одного из сотрудников компании.

Отмечается, что, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернули как минимум две точки: в марте их было 50, а в конце сентября — 48.

"О планах японской компании полностью закрыть часть точек в России знают также два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. К примеру, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова утверждает, что пока сокращения идут в основном в регионах", — сообщают "Ведомости". По словам консультанта, товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.

В марте сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России из-за "ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина, при этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.