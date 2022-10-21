МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ". S&P ухудшило прогноз рейтинга LG Electronics

"Источник "Ъ" на рынке бытовой техники рассказал, что руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России (выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры) и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент… В Artel Electronics "Ъ" уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в Казахстане у LG с 1998 года уже был завод, выпускавший тот же ассортимент, что и российский.

"Но источник "Ъ", близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового", — пишет газета.