МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Россияне по итогам января-сентября текущего года покупали мясо в семь раз чаще, чем рыбу, при этом граждане стали чаще приобретать натуральные продукты, свидетельствуют данные "Сбермаркета", с которыми ознакомилось РИА Новости. Россияне стали тратить больше денег на парфюмерию

"Среди всех продуктов фреша популярнее всего — овощи. На них приходится около трети от всех проданных свежих продуктов. В 20% случаев приобретаются фрукты, в 16% — молоко и молочные продукты. Следом за ними по популярности мясо (12%), примечательно, что его покупают в 7 раз чаще, чем рыбу", — говорится в исследовании заказов товаров категории фреш (молоко, мясо, рыба, зелень, фрукты, овощи) в России.

Отмечается, что покупая мясо, выбор россиян падает в основном на курицу: чаще всего берут голень и филе грудки. Среди красного мяса лидер — свиной окорок, однако этот продукт брали реже, чем куриные голени в 12 раз. Из рыбы обычно заказывают минтай и треску. При этом из овощей жители страны чаще всего выбирают помидоры, картофель и огурцы. Среди любимых фруктов — бананы, яблоки, мандарины.

При этом спрос на категорию фреш меняется в зависимости от сезона: чаще всего россияне ощущают потребность в свежих продуктах в первом квартале года (доля — около 43% всех заказов товаров в этой категории). Также заметен спрос и в июне-июле, когда на полках появляются сезонные ягоды и фрукты — за эти два месяца в 2022 году доля спроса составила 34% от категории. "По итогам января-сентября 2022 года спрос на них (товары категории фреш — ред.) вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавили в сервисе.

Больше всего свежих продуктов заказывают среди городов РФ в Москве, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. Во всех этих городах чаще всего кладут в корзину бананы, молочные продукты, помидоры и картофель. Причем в большинстве регионов предпочитают молочную продукцию местных производителей.