МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Гречка и сыр в сентябре подешевели сильнее всего в российской несетевой рознице, средняя цена на эти продукты в магазинах несетевой торговли упала на 3% и 5% соответственно, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Авиабилеты по России на осень подешевели за год

"В сентябре в несетевой рознице сильнее всего подешевели сыр — на 5% к августу и гречка — на 3%", — говорится в материалах. Чуть меньше, на 2%, упали средние цены на растительное масло, макароны, чай, сосиски и молочные десерты. В свою очередь на 1% стали дешевле майонез, сливочное масло, геркулес, пшеничная мука, пельмени, какао и детское пюре.

Рост средних цен на 1% эксперты зафиксировали у таких товаров, как молоко, кефир, молотый кофе, зефир, на столько же подорожали выпечка, рыбные пресервы и специи. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе выросли в цене на 2%. Без изменений за месяц — цены на творог, карамель, бутилированную воду, соки и нектары, рис, сливки, сметану. Шоколадные батончики, конфеты и плитки, консервированные овощи, газированные напитки, печенье, мармелад и драже тоже остались на прежних ценовых уровнях.

Компания оценивает динамику средних цен на самые популярные товары в несетевой рознице на основании собственного продуктового индекса: он основан на фактических данных о покупках, при его расчете используются 257 товарных наименований (SKU), ранее их было 187. По словам руководителя по развитию рекламных продуктов и монетизации данных "Эвотора" Полины Величкиной, за последние несколько месяцев полностью ушли с рынка и вышли из индекса 14% SKU, а еще 24% — вышли из топа продаж.

По данным индекса, в сентябре цены на продукты в несетевых розничных магазинах снизились на 0,3% по сравнению с августом. Продовольственная дефляция в РФ в сентябре в месячном выражении замедлилась до 0,38% с 0,52% в августе текущего года, сообщал в начале октября Росстат. Между тем по сравнению с сентябрем прошлого года, средние цены на продукты (по данным "Эвотора") в традиционной рознице были выше на 25,4%, показав в сравнении с Росстатом опережающий рост: само статведомство оценило рост цен на продовольствие в сентябре в годовом выражении в 14,2%.

Среди наиболее подорожавших за год продуктов в несетевой рознице — молотый кофе (на 55%), растворимый кофе и пюре и лапша быстрого приготовления (на 43%), томатная паста и орехово-фруктовые драже (на 37%), указывается в материалах "Эвотора".