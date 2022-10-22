МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Регистрации новых моделей iPhone 14 в период с 16 сентября по 17 октября снизились в РФ на 36% по сравнению с регистрациями iPhone 13 за аналогичный период прошлого года, показали данные сервиса "Билайн. Аналитика", которые есть у РИА Новости. СМИ: выпуск iPhone на заводе Foxconn остался на прежнем уровне

В начале сентября заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов поделился мнением с РИА Новости, что новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым.

По его мнению, iPhone 13 и iPhone 12 по-прежнему остаются "отличными и современными" мобильными аппаратами. Эксперт подчеркнул, что если и менять модель на новую, "то лучше подождать еще год".

"Количество регистраций iPhone 14 с 16 сентября по 17 октября 2022 года на 36% меньше, чем количество регистраций iPhone 13 с 16 сентября по 17 октября 2021 года", — свидетельствуют данные сервиса "Билайн. Аналитика".

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14, в том числе iPhone 14 Pro, и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны представлены в пяти цветах и оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке был назначен на 16 сентября. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.