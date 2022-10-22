МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 10 по 16 октября снова перешел к росту, отыграв половину просадки предыдущей недели — поднялся на 3 пункта, до 95,7 пункта. Эксперты назвали продукты, подешевевшие в России больше всего

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по медицинским маскам (на 13%, до 99 рублей), кусковому мылу (на 10%, до 103 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 100 рублей), перчаткам (на 1%, до 134 рублей). Снизился он по гречке (на 3%, до 105 рублей) и антисептикам (на 2%, до 210 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (36 рублей). Россияне в октябре увеличили траты на шины

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3 пункта — до 95,7 пункта.

На неделе с 3 по 9 октября индекс оказался минимальным с середины февраля — 92,7 пункта. Это было почти на 18% ниже рекордного уровня в 112,9 пункта, зафиксированного на неделе с 11 по 17 июля 2022 года.