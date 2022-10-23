МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Россияне в первой половине осени покупали заметно больше кондитерских изделий, чем год назад, на рост спроса повлияла холодная погода сентября и стрессовая ситуация, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне в октябре увеличили траты на шины

В компании проанализировали обезличенные агрегированные данные "Платформы ОФД" с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ и экспертов-партнеров за сентябрь 2022 и 2021 годов, а также за первую половину следующего месяца — с 1 по 15 октября.

"Покупки сладостей в сентябре и начале октября происходили бОльшими объемами, чем обычно, что отразилось на среднем чеке товаров", — говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что "на рост продаж кондитерских изделий повлияли не только стрессовая ситуация, но и более холодный сентябрь", что стимулировало покупку более калорийных продовольственных товаров.

Сравнение показало, что за анализируемый период больше всего за год в натуральном выражении выросли продажи шоколадных батончиков: на 26% — в сентябре и на 29% — в первой половине октября. Средний чек такой покупки в сентябре вырос сразу в 2,7 раза, до 278 рублей, а в топе-продаж — шоколадные батончики с нугой и арахисом и детские шоколадные батончики с молочной начинкой (обе позиции — в упаковке по четыре штуки), а также молочный шоколад.

На втором месте — конфеты вразвес: их продажи в сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли тоже на 26%, но в первой половине октября уже меньше — на 15%. Размер среднего чека в сентябре составлял 255 рублей, на 41% больше, чем в сентябре 2021 года.

Шоколада в сентябре в натуральном выражении россияне купили больше на 13%, чем год назад, а с 1 по 15 октября — на 14%. Средний чек в сентябре вырос на 61% и составил 275 рублей. В свою очередь средний чек при покупке шоколадных конфет в сентябре также вырос — на 55%, до 296 рублей, но продажи за анализируемый период снизились — на 13% в сентябре и на 2% — в первой половине октября.