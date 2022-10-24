МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" запустил в октябре экспорт в Казахстан и Узбекистан газированных напитков CoolCola, Fancy и Street — аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite на российском рынке, сообщает компания. Кола вернется в меню "Вкусно — и точка" под брендом "Добрый"

"АО МПБК "Очаково" в октябре 2022 года совершил первые отгрузки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан", — говорится в сообщении.

В Казахстан напитки поставляются практически во всех существующих форматах: в алюминиевой банке и стеклянной бутылке 0,33 литра, а также в ПЭТ-бутылках объемом 0,5, 1,5 и 2 литра. Они реализуются в оптовых и розничных торговых точках по всей территории республики. Также напитки уже представлены в торговых сетях "Сайман", "Арзан и Имран" и других, отмечается в сообщении.

В Узбекистан CoolCola, Fancy и Street поставляются в алюминиевой банке объемом 0,33 литра. На сегодняшний день они представлены в оптовых и розничных торговых точках по всей территории республики, но в ближайшее время планируется поставить новинки от "Очаково" и в крупные торговые сети Узбекистана, такие как "Корзинка", "Макро", "Азия", уточняет компания.

"Развитие экспортных рынков будет идти одновременно с российским. Мы видим очень положительную динамику и готовы инвестировать в это направление", – заявил генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов.

CoolCola, Fancy и Street — аналоги напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite американской Coca-Cola Company, объявившей 8 марта о приостановке деятельности в России, а в середине июня — об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории страны. Производство CoolCola, Fancy и Street началось в марте. К августу в продажу поступили новинки во всех форматах упаковки, ранее выпускаемых транснациональными компаниями.

На российском рынке, помимо "Очаково", присутствуют несколько аналогов, в частности колы: например, бренда "Добрый" компании "Мултон", принадлежащей Coca-Cola HBC, а также компании "Черноголовка" и другие. В конце августа основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров заявил, что получил уведомление от Coca-Cola HBC о том, что напиток, ранее называемый Coca-Cola, теперь будет продаваться в России как "Добрый кола". В сентябре сеть "Вкусно — и точка" также заявила, что кола вернется в меню под брендом "Добрый".