МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands. Потенциальные покупатели заводов IKEA в России начали их посещение

"Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. "Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", — добавили в компании.

Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. "Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО", — указал источник.

В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.