МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Яндекс.Еда" и Delivery Club работают над запуском доставки из сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", сообщили РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекса". Владелец KFC продаст до 70 ресторанов в России

"С момента возобновления работы сеть неоднократно заявляла о фокусе в первую очередь на отлаживании операционных процессов (развертывание сети, настройку цепочек поставок, наем сотрудников и т.д.). Мы вместе продолжаем работать над запуском доставки из ресторанов с привычным для пользователей покрытием и качеством сервиса", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация со ссылкой на слова владельца сети Александра Говора о том, что "Вкусно – и точка" не планирует запускать доставку. Позже в самой компании опровергли эту информация и отметили, что работа над перезапуском доставки идет.

В конце сентября гендиректор компании Олег Пароев заявил, что сеть ведет переговоры с "Яндексом" и Delivery Club, а также другими сервисами и планирует запустить доставку до конца года.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Первый ресторан под новым брендом был открыт 12 июня 2022 года у станции метро "Пушкинская".